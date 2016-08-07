Офіційно: збірна Росії відсторонена від Паралімпіади-2016 в Ріо

Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) прийняв рішення усунути збірну Росії від Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, які мають розпочатися 7 вересня. Про це повідомляє BBC.

Як заявив на прес-конференції в Ріо глава МПК сер Філіп Крейвен, таке рішення було прийнято на підставі доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) про заохочення застосування допінгу на державному рівні в Росії.

"Антидопінгова система в Росії зламана, корумпована і повністю скомпрометована", - сказав глава МПК.

Зазначається, що Паралімпійський комітет Росії має намір оскаржити дане рішення у Міжнародному спортивному суді (CAS).

Як повідомляв УНІАН, перед тим, як прийняти рішення про відсторонення збірної Росії з Паралімпіади, Комісія МПК провела тригодинну зустріч з представниками РФ в Бонні і вислухала їх письмові та усні аргументи.

Нагадаємо, 18 липня незалежна комісія ВАДА представила доповідь про створену в Росії систему допінгу, яка дозволяла спортсменам з РФ поліпшити показники на зимовій Олімпіаді-2014.