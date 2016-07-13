Українська призер юніорського чемпіонату світу з велоспорту отримала громадянство РФ

Велогонщиця Єлизавета Ошуркова, яка народилася в Україні, отримала російське громадянство. Відповідний указ у середу, 13 липня, підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє Lenta.ru.

Цим же указом громадянство Росії присвоєно бразильському футболісту московського ЦСКА Маріо Фернандесу.

Генеральний директор Федерації велосипедного спорту Росії Юрій Кучерявий заявив, що Ошуркова зможе виступити за збірну Росії на чемпіонаті Європи з велоспорту на шосе, який пройде з 14 по 18 вересня 2016 року у Франції і Монако. «Ошуркова народилася в Донецьку, була кандидатом у збірну України, але після всіх недавніх подій відмовилася, вирішила отримати російський паспорт і перебралася до Адигеї. Вона дуже перспективна спортсменка. Ми сподіваємося, що вона буде членом команди на наступній Олімпіаді», — сказав він.

Виступаючи за Україну, Ошуркова в 2009-му році виграла бронзу чемпіонату світу з велоспорту на шосе серед юніорів.