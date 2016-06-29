Українець Чумак став призером Чемпіонату світу з важкої атлетики

Зокрема, в чоловічій ваговій категорії до 94 кг позитивні проби виявилися у казахських важкоатлетів Алмаса Утешова і Жасулана Кидирбаєва, які посіли 2 та 3 місце, а також білоруса Олександра Венскеля, який посів 4 місце, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

Таким чином, український спортсмен Дмитро Чумак став володарем "бронзової" медалі Чемпіонату світу-2015 у ваговій категорії до 94 кг з результатом 386 кг (ривок – 175 кг, поштовх – 211 кг). Перше місце посів білорус Вадим Стрельцов, друге – поляк Адріан Едвард Зелінські.

Чумак є кандидатом на участь в Олімпійських іграх 2016 у Ріо.

«Звичайно, приємно бачити результати нашої з тренером багаторічної роботи, але я не думаю, що це найвище досягнення для мене. Зараз я сконцентрований на підготовці до Олімпійських ігор. Всі сили лише на це», - прокоментував свою нагороду важкоатлет Дмитро Чумак.

Також, після закінчення антидопінгових слухань IWF, українська жіноча збірна з важкої атлетики здобула максимальну кількість ліцензій - 4. Нагадаємо, що чоловіча збірна з важкої атлетики виборола 4 ліцензії з 6-ти.