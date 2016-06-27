Світоліна, Долгополов і Стаховський вийшли у другий раунд Вімблдону, Марченко програв на старті

У передмісті Лондона стартував найпрестижніший у світі тенісу Вімблдонський турнір, в рамках якого стартові матчі провели чотири представники України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Еліна Світоліна, Сергій Стаховський та Олександр Долгополов свої стартові матчі виграли, а Ілля Марченко програв.

В жіночому одиночному розряді Світоліна у стартовій грі зустрічалася з Наомі Броуді з Великобританії та не зазнала жодним проблем, впевнено вигравши матч з разунком 6:2, 6:3.

У чоловічому одиночному розряді Стаховський у трьох партіях обіграв японця Йосіхіто Нісіоку, який пройшов кваліфікацію – 6:3, 6:4, 6:4.

У свою чергу, Долгополову протистояв представник Росії Євген Донський і матч вийшов куди більш напруженим. Після двох виграних перших сетів українець втратив перевагу, віддав третій сет і довів до тай-брейка четверту партію. Тим не менш, у вирішальному геймі четвертої партії українець оформив перемогу в матчі - 6:2, 6:4, 3:6, 7:6.

В ще одному матчі дня за участю представника України, Ілля Марченко протистояв французу Жульєну Бенетью і поступився у трьох партія - 2:6, 4:6, 6:7.

Як повідомляв УНІАН, Уимбодон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.