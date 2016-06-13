Главан та Окунєва визнані найкращими легкоатлетами травня в Україні

Найкращими легкоатлетами травня в Україні визнані представник ходьби Ігор Главан та стрибунка у висоту Оксана Окунєва, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Главан на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби у Римі на дистанції на 50 км здобув бронзову нагороду в індивідуальному заліку (3:44.02) та срібну – в командному.

У жінок перемогу здобула Оксана Окунєва, яка перемогла на Кубку України в Кіровограді зі стрибків у висоту з другим результатом сезону у світі – 1 м. 95 см.

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.