Легкоатлет Бондаренко виграв етап Діамантової ліги у Шанхаї

Наш спортсмен показав результат 2,28 метра, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Стрибки у висоту серед чоловіків на цьому етапі не входили до програми «діамантових перегонів», проте менш очікуваними від цього не були, адже разом з Бондаренком у секторі виступав китаєць Говей Чжан, з яким українець поділив «срібло» чемпіонату світу-2015.

Бондаренко почав у Шанхаї з 2,20 м, які подолав з першої спроби. Це ж він зробив і на 2,28, які у підсумку і стали переможними. 2,31 він пропускав, а суперники на чолі з Чжаном, не змогли їх підкорити.

Вже у якості переможця Бондаренко стрибав на 2,34 м, проте цього разу планка не встояла.

«Сьогодні я стрибав у нових шиповках. Мені ще потрібен час, щоб потренуватися і звикнути до них, - сказав після виступу в інтерв’ю організаторам Бондаренко. – Минулого року я також виступав у Шанхаї і тоді був другим з кращим результатом».

Свої перші очки у «Діамантовій лізі» заробила Юлія Чумаченко. У секторі для стрибків у висоту вона стала шостою, що принесло їй один пункт (1,85 м). Перемогла Леверн Спенсер з Сент-Люсії (1,94 м).

Тамара Твердоступ у якості пейсмейкера на дистанції 1500 метрів привела до найкращого результату сезону у світі кенійку Фейт Кіпйегон (3.56,98 хв).