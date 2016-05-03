Біатлоністи збірної України потрапили в серйозну ДТП
18:29, 03 травня 2016Інше
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Машина спортсменів повністю згоріла.
У Тищенка підозра на струс мозку / sportonline.ua
Українські біатлоністи Артем Тищенко та Сніжана Тісеева, повертаючись зі Львова, потрапили автомобільну аварію в Макарівському районі Київської області, повідомляє група Біатлон України у Facebook.
За інформацією XSPORT, яку надали в Федерації біатлону України, машина спортсменів згоріла повністю, разом з усіма речами, які були всередині.
У Тищенка підозра на струс мозку, у Тисєєвої численні травми обличчя.
20-річній біатлоністці терміново потрібна операція.
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