Біатлоністи збірної України потрапили в серйозну ДТП

Українські біатлоністи Артем Тищенко та Сніжана Тісеева, повертаючись зі Львова, потрапили автомобільну аварію в Макарівському районі Київської області, повідомляє група Біатлон України у Facebook.

За інформацією XSPORT, яку надали в Федерації біатлону України, машина спортсменів згоріла повністю, разом з усіма речами, які були всередині.

У Тищенка підозра на струс мозку, у Тисєєвої численні травми обличчя.

20-річній біатлоністці терміново потрібна операція.