Тенісисти Долгополов і Стаховський опустилися в рейтингу АТР

У понеділок були опубліковані нові рейтинги Асоціації тенісистів-професіоналів і Жіночої тенісної асоціації, в яких українці здали позиції, повідомляють офіційний сайти ATP і WTA.

У чоловічому рейтингу АТР Олександр Долгополов перемістився з 29-го на 30-е місце. На його рахунку 1260 очок. У свою чергу, Ілля Марченко (739 балів) залишився на 70-му місці. Досить суттєво - на 11 позицій - опустився Сергій Стаховський (488 балів) з 111-го на 122-е місце.

У десятці лідерів відбулася одна зміна. Француз Жо-Вілфрід Тсонга, який дійшов до фіналу престижного турніру в Монте-Карло, піднявся з 9-го на 7-е місце. Він зробив рокіровку з Томашем Бердихом з Чехії, який опустився на дві позиції вниз. 8-е місце залишилося у Давида Феррера з Іспанії, а десятку найсильніших, як і раніше, замикає Рішар Гаске. У Топ-6 входять Новак Джокович (Сербія), Енді Маррей (Великобританія), Роджер Федерер, Станіслас Ваврінка (обидва - Швейцарія), Рафаель Надаль (Іспанія) і Кей Нішікорі (Японія).

У свою чергу, в жіночому рейтингу Еліна Світоліна опустилася з 16-го на 17-е місце (2700 очок). Леся Цуренко залишається на 43-му місці (1194), а Катерина Бондаренко піднялася з 67-го на 66-е місце (968).

У десятці найсильніших змін не відбулося. Рейтинг, як і раніше очолюють Серена Вільямс (США), Агнешка Радванська (Польща), Анжелік Кербер (Німеччина), Гарбін Мугуруса-Бланко (Іспанія), Вікторія Азаренко (Білорусь), Сімона Халеп (Румунія), Петра Квітова (Чехія), Роберта Вінчі (Італія), Марія Шарапова (Росія) і Белінда Бенчич (Швейцарія).

Наступна версія тенісних рейтингів буде опублікована 25 квітня.