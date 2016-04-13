Українських шахистів можуть не допустити до офіційних змагань через фінансовий скандал - ЗМІ

Причиною є борг української шахової федерації перед FIDE, який, до того ж, може мати серйозні наслідки для всієї шахової еліти України, включно із забороною нашим шахістам брати участь в міжнародних турнірах, повідомляє Гал-Інфо.

Попри те, що перемогу у матчі з рахунком 6:3 святкувала китаянка, а Марія Музичук була змушена задовольнятися статусом екс-чемпіонки світу, навіть участь у такому турнірі гарантувала кожній з гросмейстерок серйозні гонорари: 120 тисяч євро за перемогу (які і повинна отримати Хоу Іфань) і 80 тисяч євро за участь (вони мали дістатися Марії Музичук).

За інформацією, яку з власних джерел отримало видання, своїх премій обидві шахістки наразі не отримали. Причина – Україна не надала Міжнародній шаховій федерації (FIDE) 60 тисяч євро. Із запланованого бюджету матчу за світову шахову корону, а саме з 405 тисяч євро, FIDE отримала від організаторів лише 345 тисяч.

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«Нас турбує ця ситуація. Адже зі свого боку місто інвестувало 7,1 млн грн, область – 5,1 млн грн. А Федерація шахів України не вклала жодної гривні. Ми не розуміємо, чому ФШУ досі не виплатила цю суму», — заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Своєю чергою Федерація шахів України в особі її президента Віктора Капустіна на офіційному сайті опублікувала доволі цікавий лист, у якому повідомила, що джерелом фінансуванням решти 60 000 євро передбачалась Львівська міська рада, а не ФШУ. І це саме ті кошти, які мала отримати в якості призових Марія Музичук.

«Позиція ФШУ є наступною: ініціатори та безпосередні організатори матчу, що надавали свої зобов’язання, мають знайти можливості по врегулюванню цього питання з екс-чемпіонкою світу Марією Музичук у світлі попередніх домовленостей. Зі свого боку ФШУ, як і завжди, докладе зусиль для захисту членів федерації та усіляко сприятиме досягненню консенсусу», – написав у відповідь на звинувачення Андрія Москаленка Віктор Капустін.

За інформацією Гал-інфо, яку підтвердив і лист Віктора Капустіна, сім’ї Марії Музичук запропонували замість призових 60 тисяч євро певні варіанти нерухомості у Львові. Це при тому, що керівники міста обіцяли гросмейстерці квартиру ще за перемогу на чемпіонаті світу у Росії минулого року.

Однак, як стало відомо нашій агенції, представники FIDE на спроби міської влади Львова запевнити, що з призовими Марії Музичук «ми розберемося самі», відповіли досить різко: мовляв якщо ця сума не буде виплачена Міжнародній шаховій федерації найближчим часом, Україна може отримати дуже серйозні санкції. Наразі до Федерації шахів України надійшло лише усне попередження, тепер очікують на офіційний лист. Якщо Україна не розрахується, FIDE уже влітку може не допустити до офіційних змагань наших провідних шахістів, серед яких є і сама Марія Музичук та її рідна сестра Анна. Окрім того, санкції будуть стосуватися і національної чоловічої та жіночих збірних.