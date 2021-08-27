Збірна України входить до топ-10 медального заліку.

На Паралімпійських іграх в Токіо підійшов до кінця третій день змагань. За його підсумками збірна України завоювала 13 медалей: 2 золоті, 7 срібних і 4 бронзові.

Золоту медаль в пауерліфтингу Україні принесла Мар'яна Шевчук, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг.

Друге золото в цей день завоювала плавчиня Ганна Стеценко, яка стала найкращою на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Українець Владислав Білий виграв срібну медаль у метанні списа. При цьому він встановив рекорд Європи (55,34 метра).

Також срібні нагороди в активі у плавців Сергія Кліпперта (100 метрів на спині), Катерини Денисенко (100 метрів на спині), Андрія Трусова (200 метрів комплексним стилем) і Кирила Геращенка (400 метрів вільним стилем), Анастасії Москаленко (у метанні булави), а також жіночої збірної України з фехтування на шпазі (Наталія Мандрик, Євгенія Бреус і Олена Федота).

Бронзові медалі завоювали Юлія Павленко (у стрибках у довжину), Єгор Дементьєв (у велотреку), Юлія Іваницька (у дзюдо) та Наталія Ніколайчук (у дзюдо).

Після третього дня змагань у медальному заліку Паралімпіади Україна посідає дев'яте місце. А за загальною кількістю нагород (22) йде четвертою.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки другого дня змагань для України.

Автор: Антон Дудар