Анна Стеценко принесла Україні третє золото.

Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала золоту медаль Паралімпійських ігор, які проходять у Токіо.

Стеценко стала чемпіонкою Ігор на дистанції 400 метрів вільним стилем в категорії S13, де представлені атлети з порушеннями зору.

Українка показала результат 4.23,92 хвилини. У боротьбі за золото вона випередила Карлотту Джиллі з Італії (4.26,14) і австралійку Катю Дедекінд (4.35,87).

Стеценко стала чотириразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

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Для України це третє золото на Паралімпіаді в Токіо.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цю мить в активі нашої збірної 3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових нагород. У медальному заліку Україна йде дев'ятою.

Автор: Антон Дудар