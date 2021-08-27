Мар'яна Шевчук стала першою в дисципліні пауерліфтинг.

Українка Мар'яна Шевчук стала паралімпійською чемпіонкою в пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Шевчук випередила представниць Китаю та Туреччини, які стали відповідно срібними та бронзовими призерами.

Наша співвітчизниця принесла друге золото в скарбничку України. Першу золоту нагороду для України виграла Єлизавета Мерешко у плаванні.

Для України це вже 17-та медаль на цих Іграх. Дві золоті нагороди, 9 срібних і 6 бронзових - такий поки що врожай наших спортсменів.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Підсумки першого змагального дня для України тут, а другого - тут.

Автор: Артем Будрін