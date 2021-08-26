В України наразі 9 медалей в скарбничці.

Другий змагальний день Паралімпійських ігор в Токіо добіг свого кінця. За його підсумками Україна поповнила свою скарбничку одною нагородою - срібну медаль здобула плавчиня Єлизавета Мерешко.

29-річна Єлизавета фінішувала другою в плаванні на дистанції 200 метрів комплексом в класі SM6. Мерешко виграла срібло, а золото й бронза дісталися представницям Великобританії й Німеччини відповідно.

Нагадаємо, що в перший день Мерешко принесла Україні перше золото в запливі на 50 метрів вільним стилем.

В перший день Ігор українські спортсмени здобули 8 медалей.

Українська команда за підсумками другого дня розташувалася у медальному заліку на 9-й позиції. А якщо рахувати загальну кількість нагород без прив'язки до ґатунку медалі, то наші спортсмени на 6-му місці.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Автор: Артем Будрін