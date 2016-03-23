Україна увійшла в список країн, які відповідають кодексу ВАДА

Рішенням Ради засновників Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) Національний антидопінговий центр України з 18 березня 2016 року знаходиться у переліку антидопінгових організацій, діяльність яких відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу ВАДА, повідомляє прес-служба НОК України.

Таке рішення стало підсумком проведеної роботи щодо реалізації рекомендацій за підсумками візиту ВАДА до Києва у вересні 2015 року, що мали на меті покращення антидопінгової програми України у частині використання ВАДА-акредитованих лабораторій для аналізу проб спортсменів, впровадження та визнання федераціями з видів спорту Антидопінгових правил.

Протягом останніх місяців Міністерство молоді та спорту за участю Національного олімпійського комітету, Національного антидопінгового центру та профільних юристів розробило проект нової редакції Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», який був погоджений з зацікавленими міністерствами та відомствами та узгоджений з ВАДА. Найближчим часом проект буде підготовлено до розгляду у Комітеті молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України для внесення на голосування у сесійну залу.

Після погодження з ВАДА Центром були затверджені Антидопінгові правила, до яких приєдналися всі національні федерації з видів спорту.

Також центром було укладено угоду з провідною ВАДА – акредитованою антидопінговою лабораторією м. Кельн (Німеччина) і наразі всі проби направляються для аналізу саме до цієї наукової установи.

Як завжди, підтримувався контакт з відділом дотримання Кодексу та правових питань ВАДА у частині інформуванні про поточну роботу центру і за іншими напрямками (становлення дисциплінарної та апеляційної антидопінгових комісій, реалізація освітніх програм, діяльність комітету з терапевтичного використання).

Таким чином, враховуючи усунення Україною основних зауважень до антидопінгової діяльності у розрізі вимог Кодексу ВАДА 2015 року, 18 березня 2016 року Рада Засновників ВАДА прийняла рішення про визнання антидопінгової діяльності України такою, що відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу.