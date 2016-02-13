Сергій Бубка взяв участь у лижному майстер-класі під час зимових ЮОІ

Головний олімпієць країни взяв участь у майстер-класі з лижних гонок, які для всіх бажаючих організували організатори ЮОІ, повідомляє прес-служба НОК.

Наставником у нашого уславленого атлета була дворазова Олімпійська чемпіонка з лижних гонок італійка Мануела Ді Чента, яка саме у Ліллехаммері у 1994 році зуміла підкорити спортивний Олімп.

Сергій Бубка виявися вправним лижником і отримав схвальні відгуки від свого вчителя й інших лижників, які брали участь у майстер-класі.

«Отримав велике задоволення від такого активного проводження часу, адже завжди приємно, відкривати для себе щось нове та чомусь навчитись», - прокоментував президент НОК України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету.