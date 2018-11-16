Українка Марина Черняк виграла золото на турнірі Гран-прі з дзюдо у Гаазі

30-річна дзюдоїстка з Запоріжжя у блискучому стилі перемогла суперницю з Китаю.

У Гаазі стартував турнір серії Гран-прі з дзюдо, де перемогу у перший же день здобула українська спортсменка Марина Черняк. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

30-річна дзюдоїстка з Запоріжжя, що виступає у вазі до 48 кілограмів, у блискучому стилі перемогла суперницю з Китаю, провівши у фінальній сутичці прийом, оцінений суддями ваза-арі.

Турнір Гран-прі у Гаазі завершиться 18 листопада.

Як повідомляв УНІАН, юна українська зірка Дар'я Білодід виграла молодіжний чемпіонат світу з дзюдо, що проходив на Багамських островах.