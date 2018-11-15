Світоліна продовжує грітися під сонцем під час відпустки, насолоджуючись чудовими краєвидами (фото)

Тенісистка проводить відпустку в Дубаї.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна продовжує насолоджуватись відпочинком у перерві між сезонами.

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Після кількох днів, проведених в Україні, Світоліна вирушила в теплі краї, щоб встигнути зловити сонячні промені перед холодною зимою.

На своїй сторінці в Instagram Еліна поділилася фото, зробленим на курорті в Дубаї. Тенісистка позує в купальнику, демонструючи чудову фігуру.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Еліна Світоліна вперше в історії українського тенісу виграла головний Підсумковий турнір WTA, що проходить в Сінгапурі, і завершила 2018 рік на 4-му місці в рейтингу.