Світоліна продовжує грітися під сонцем під час відпустки, насолоджуючись чудовими краєвидами (фото)
17:47, 15 листопада 2018Інше
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Тенісистка проводить відпустку в Дубаї.
Instagram Еліни Світоліної
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна продовжує насолоджуватись відпочинком у перерві між сезонами.
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Після кількох днів, проведених в Україні, Світоліна вирушила в теплі краї, щоб встигнути зловити сонячні промені перед холодною зимою.
На своїй сторінці в Instagram Еліна поділилася фото, зробленим на курорті в Дубаї. Тенісистка позує в купальнику, демонструючи чудову фігуру.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Еліна Світоліна вперше в історії українського тенісу виграла головний Підсумковий турнір WTA, що проходить в Сінгапурі, і завершила 2018 рік на 4-му місці в рейтингу.
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