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Світоліна продовжує грітися під сонцем під час відпустки, насолоджуючись чудовими краєвидами (фото)

17:47, 15 листопада 2018
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Instagram Еліни Світоліної

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Після кількох днів, проведених в Україні, Світоліна вирушила в теплі краї, щоб встигнути зловити сонячні промені перед холодною зимою.

На своїй сторінці в Instagram Еліна поділилася фото, зробленим на курорті в Дубаї. Тенісистка позує в купальнику, демонструючи чудову фігуру.

happy day - everyday 🥰

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Еліна Світоліна вперше в історії українського тенісу виграла головний Підсумковий турнір WTA, що проходить в Сінгапурі, і завершила 2018 рік на 4-му місці в рейтингу.

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Теги: #Еліна Світоліна