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Запорізький ЗТР програв швейцарському Кадеттен в гандбольному Кубку ЄГФ

19:30, 06 жовтня 2018
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ЗТР програв перший матч гандбольного Кубка ЄГФ / facebook.com/hcZTR

Гра завершилася з рахунком 27:30, повідомляє офіційний сайт змагань.

Швейцарська команда вже в першому таймі домоглася переваги в 3 голи - 13:16. Після перерви гості зуміли зберегти свою перевагу, отримавши комфортний рахунок перед домашньою грою на своєму майданчику.

Найрезультативнішим гравцем у складі ЗТР у сьогоднішній грі був Олексій Ганчев, на рахунку якого 8 голів. Андрій Акименко забив 6 голів, Денис Ісанчук - 5.

Матч відбудеться в Швейцарії 14 жовтня. Переможець за сумою двох матчів потрапить у 3-й кваліфікаційний раунд Кубка ЄГФ.

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Теги: #гандбол#єврокубки