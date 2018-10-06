Запорізький ЗТР програв швейцарському Кадеттен в гандбольному Кубку ЄГФ

Матч у Запоріжжі завершився з рахунком 27:30.

У Запоріжжі завершився перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Кубка ЄГФ, в якому ЗТР приймав швейцарський Кадеттен.

Гра завершилася з рахунком 27:30, повідомляє офіційний сайт змагань.

Швейцарська команда вже в першому таймі домоглася переваги в 3 голи - 13:16. Після перерви гості зуміли зберегти свою перевагу, отримавши комфортний рахунок перед домашньою грою на своєму майданчику.

Найрезультативнішим гравцем у складі ЗТР у сьогоднішній грі був Олексій Ганчев, на рахунку якого 8 голів. Андрій Акименко забив 6 голів, Денис Ісанчук - 5.

Матч відбудеться в Швейцарії 14 жовтня. Переможець за сумою двох матчів потрапить у 3-й кваліфікаційний раунд Кубка ЄГФ.