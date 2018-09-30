Українка Цуренко вийшла у друге коло тенісного турніру в Китаї

Наша спортсменка перемогла у стартовому матчі Андреу Петкович з Німеччини.

У Пекіні завершився матч стартового кола тенісного турніру серії WTA China Open, в якому українка Леся Цуренко зустрічалася з Андреа Петкович з Німеччини.

Гра завершилася перемогою українки з рахунком 6:2, 7:6 (2), повідомляє офіційний сайт змагань.

Якщо у першому сеті в українки не було проблем - партія завершилася досить швидко і з великою перевагою нашої спортсменки, то у другому сеті німкеня змогла знайти свою гру і нав'язати суперниці конкурентну боротьбу. Рівна гра перейшла в тай-брейк, де українка все-таки "дотиснула" суперницю.

У другому раунді Цуренко зіграє з 10-го сіяного, ще однією представницею Німеччини, Юлією Гергес.

Як повідомляв УНІАН, напередодні матч першого кола турніру в Пекіні програла Еліна Світоліна.

Турнір у Пекіні триватиме до 7 жовтня.