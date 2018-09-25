Київ прийме чемпіонат Балканських федерацій з напівмарафону у 2019 році

Змагання заплановані на 21 квітня 2019 року.

Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з напівмарафону у 2019 році відбудеться у Києві.

Таке рішення було прийняте 25 вересня на засіданні Конгресу ABAF у Белграді, поваідомляє Федерація легкої атлетики України .

Змагання заплановані на 21 квітня 2019 року і відбудуться у рамках Nova Poshta Kyiv Half Marathon, організатором якого виступає компанія Run Ukraine.