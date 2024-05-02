Перша ракетка України каже, що стикається з поганими новинами чи не щодня.

Перша українська ракетка Еліна Світоліна розповіла, наскільки емоційно на неї вплинула війна з Росією. За словами знаменитої спортсменки, новини щодо подій в Україні змушують її плакати.

Зокрема, спортсменка переживає за свою бабусю, яка живе в Одесі, - рідному місті Світоліної, по якому Росія проводить ракетні атаки. Як зазначила тенісистка в коментарі Sky Sport Tennis, вона щодня дивиться новини щодо подій в Україні, дізнається про головне від бабусі:

Я завжди намагаюся підтримувати з нею зв'язок, перевіряти як її стан, як її ментальне здоров'я, тому що це дуже складно. Моє рідне місто Одеса атакують уже багато днів, тому всім там дійсно дуже важко. Тож я намагаюся перевіряти, як вони, і їхні повідомлення та новини від них змушують мене плакати". Відео дня

Тенісистка каже, що емоційний стан впливає на її виступи: іноді важко виходити на корт. Водночас думка про те, що її результат може потішити людей в Україні, надихає на виступи. Це одна з причин її повернення в теніс, вказала вона.

"Я хочу потішити українців, яким не вистачає позитивних новин, а мої виступи, мої результати можуть дати їм невеликий позитив. Тож це почуття керує мною", - сказала Світоліна.

Спортсменка пояснила, що отримує заряд енергії для подальших успіхів у кар'єрі від поїздок в Україну. Світоліна констатувала:

Моє щасливе місце - це Україна".

Світоліна розповіла про проблеми зі здоров'ям

У березні 2024 року Еліна Світоліна зізналася, що відіграла турнір в Дубаї на знеболювальних. За словами спортсменки, в неї виявили запалення у спині. Перші ознаки вона відчула за кілька днів до початку змагань. Тоді спортсменка вирішила, попри проблему, відіграти турнір, оскільки скучила за кортом.

Світоліна стверджувала, що після тижневого лікування стала почувати себе нормально. Однак тепер вона тренується лише годину-півтори на день.

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