У Дніпрі стартував чемпіонат світу з воднолижного спорту

Під час світового чемпіонату майстрам катання на водних лижах із Австрії, Бельгії, Білорусі, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Японії, Голландії та інших країн протистоятиме й українська збірна.

21 вересня у Дніпрі розпочався чемпіонат світу з воднолижного спорту у версії за електротягою. У рамках програми мера Бориса Філатова «Дніпро – спортивна столиця» місто вже вдруге приймає міжнародні змагання такого рівня. Дводенна першість зібрала близько шістдесяти найсильніших спортсменів із 12 країн світу. Вони змагатимуться у слаломі, фігурному катанні та стрибках з трампліна.

«Для нас це дуже важливо. Вдруге міжнародна спільнота воднолижників довірила нам проведення цього чемпіонату. Це свідчить про високий організаційний авторитет Дніпра», – зазначив заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Під час світового чемпіонату майстрам катання на водних лижах із Австрії, Бельгії, Білорусі, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Японії, Голландії та інших країн протистоятиме й українська збірна. Команду представляють спортсмени дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу і воднолижного клубу «Сентоза».

За словами президента Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексія Мартинова, головною перевагою, що дозволила Дніпру приймати цю світову першість, є саме воднолижний стадіон. Його вважають одним із найкращих у Європі. Він відповідає всім вимогам спортсменів.

Воднолижниця із Білорусі Анна Стрєльцова вже не вперше підкорюватиме трасу у Дніпрі. Під час церемонії відкриття світової першості дівчині вручили нагороду «Спортсменка року».

«Ми вже проїхали попередні кола. Я всюди потрапила до фіналу. Стадіон шикарний. Умови дуже хороші. Раніше я приїздила сюди, коли виступала у категорії до 17 років», – розповіла білоруська спортсменка.

Чемпіонат відбуватиметься на базі воднолижного клубу «Сентоза». Час проведення – у суботу, з 7:30 до 15:00. Спортсмени конкуруватимуть у фігурному катанні, слаломі та стрибках з трампліна. Вхід вільний.