Георгій Зантарая став бронзовим призером чемпіонату світу з дзюдо

Український спортсмен здобув шосту медаль на чемпіонатах світу.

На чемпіонаті світу з дзюдо в Баку українець Георгій Зантарая завоював бронзову медаль.

Українець виграв "втішну" схватку за бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вилетівши в чвертьфіналі, Георгій Зантарая виграв втішну сутичку за право змагатися в бронзовому фіналі. Його суперником був Тал Флікер, перший номер світового рейтингу. Попередні дві очні сутички виграв саме Тал.

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Але у бронзовому фіналі чемпіонату світу Георгій не залишив жодного шансу супернику: він домінував з першої і до останньої секунди. Флікер міг тільки захищатися. Спершу суперник українця отримав жовту картку за пасивне ведення сутички, а потім пропустив прийом на оцінку ваза-арі.

За останню хвилину Флікер не створив нічого: Зантарая впевнено відзахищався, здобувши перемогу, а разом з нею і бронзову медаль.

Для Георгія Зантараї — це шоста медаль на чемпіонатах світу. Раніше він вигравав одне золото, одне срібло та три бронзи. Це перша нагорода для Георгія з 2014 року.