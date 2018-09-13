Найшвидший в космосі: легендарний чемпіон Болт здійснив забіг у невагомості (відео, фото)
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт провів тренування в умовах невагомості, яке проходило в спеціальному літаку, що зазвичай використовується для наукових досліджень. Відео з'явилося в Twitter-акаунті спортсмена.
Ямайський 32-річний бігун позмагався з двома космонавтами в забігу і в підсумку здобув перемогу.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate#NextVictory 🚀 pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Усейн St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018
Болт - восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу з бігу. Він також є чинним рекордсменом планети в бігу на дистанції 100 метрів (9,58 секунди) і 200 метрів (19,19 секунди).
Нагадаємо, що наприкінці серпня Болт дебютував у професійному футболі, за австралійський «Сентрал Кост Мерінерс».