Найшвидший в космосі: легендарний чемпіон Болт здійснив забіг у невагомості (відео, фото)

Восьмиразовий олімпійський чемпіон втомився змагатися з простими землянами.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт провів тренування в умовах невагомості, яке проходило в спеціальному літаку, що зазвичай використовується для наукових досліджень. Відео з'явилося в Twitter-акаунті спортсмена.

Ямайський 32-річний бігун позмагався з двома космонавтами в забігу і в підсумку здобув перемогу.

Болт - восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу з бігу. Він також є чинним рекордсменом планети в бігу на дистанції 100 метрів (9,58 секунди) і 200 метрів (19,19 секунди).

Нагадаємо, що наприкінці серпня Болт дебютував у професійному футболі, за австралійський «Сентрал Кост Мерінерс».