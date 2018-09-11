Олімпійський чемпіон з фрістайлу Абраменко одружився з російською спортсменкою

Український герой Пхенчхана-2018 зробив свій головний вибір в особистому житті.

Український лижний акробат, олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко одружився з російською фристайлисткою Олександрой Орловой.

Весілля зіграли в Києві, повідомляє SportArena.

21-річна Олександра також брала участь в Олімпійських іграх 2018, де представляла Росію і посіла 8-е місце. Тоді українець підтримав дівчину, зазначивши в одному з коментарів, що буде виступати за двох. І, зрештою, виграв золото.

Абраменко став єдиним медалістом Ігор-2018 у складі збірної України.