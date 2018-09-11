Олімпійський чемпіон з фрістайлу Абраменко одружився з російською спортсменкою
13:07, 11 вересня 2018Інше
477 0
Український герой Пхенчхана-2018 зробив свій головний вибір в особистому житті.
Український Олімпійський чемпіон-2018 знайшов своє сімейне щастя / sportarena.com
Український лижний акробат, олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко одружився з російською фристайлисткою Олександрой Орловой.
Весілля зіграли в Києві, повідомляє SportArena.
21-річна Олександра також брала участь в Олімпійських іграх 2018, де представляла Росію і посіла 8-е місце. Тоді українець підтримав дівчину, зазначивши в одному з коментарів, що буде виступати за двох. І, зрештою, виграв золото.
Абраменко став єдиним медалістом Ігор-2018 у складі збірної України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter