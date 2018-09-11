Міжнародна федерація тенісу підтримала арбітра в суперечці з Вільямс

У свою чергу, жіноча тенісна асоціація (WTA) підтримала Вільямс, назвавши дискримінацією різні стандарти в чоловічому і жіночому тенісі.

Міжнародна федерація тенісу підтримала суддю фінального матчу жіночого US Open-2018 в конфлікті з американською тенісисткою Сереною Вільямс.

ITF підкреслює, що арбітр діяв «професійно і з гідністю», тоді як тенісистка назвала рефері брехуном і злодієм, повідомляє Sport.ua з посиланням на As.

У фіналі US Open стався конфлікт між Сереною Вільямс і суддею матчу Карлосом Рамосом, який виніс американській тенісистці ряд попереджень.

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Вільямс програла матч, а після отримала штраф у 17 тисяч доларів за образу рефері, а також кинуту на корт ракетку.

У свою чергу, жіноча тенісна асоціація (WTA) підтримала Вільямс, назвавши дискримінацією різні стандарти в чоловічому і жіночому тенісі.