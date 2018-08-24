"Мотор" виграв перший матч гандбольного Кубка Дніпра
19:56, 24 серпня 2018Інше
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Найсильніша команда України здолала білоруський СКА-Мінськ.
Запорізький "Мотор" виграв перший матч Кубка Дніпра / handball.motorsich.com
У Запоріжжі в Палаці спорту "Юність" завершився перший день междунадного гандбольного турніру Кубок Дніпра, в якому "Мотор" обіграв СКА-Мінськ з Білорусі.
Матч завершився з рахунком 35:30, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".
Українці мали перевагу впродовж усього матчу, періодично відривалися від суперника на 7-8 м'ячів, але, в підсумку, обмежилися перемогою "+5".
Також наша команда в ході турніру проведе у суботу-неділю матчі проти польського "Віве Кельце" і угорського "Пік Сегед".
Турнір у Запоріжжі проходить з 24 по 26 серпня.
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