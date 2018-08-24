"Мотор" виграв перший матч гандбольного Кубка Дніпра

Найсильніша команда України здолала білоруський СКА-Мінськ.

У Запоріжжі в Палаці спорту "Юність" завершився перший день междунадного гандбольного турніру Кубок Дніпра, в якому "Мотор" обіграв СКА-Мінськ з Білорусі.

Матч завершився з рахунком 35:30, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор".

Українці мали перевагу впродовж усього матчу, періодично відривалися від суперника на 7-8 м'ячів, але, в підсумку, обмежилися перемогою "+5".

Також наша команда в ході турніру проведе у суботу-неділю матчі проти польського "Віве Кельце" і угорського "Пік Сегед".

Турнір у Запоріжжі проходить з 24 по 26 серпня.