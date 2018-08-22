Всесвітня ліга WWFC проведе турнір в Румунії

Турнір серії Road to WWFC в Румунії запланований на 20 жовтня.

Всесвітня ліга World Warriors Fighting Championship прийняла рішення про проведення турніру серії Road to WWFC в Румунії, який запланований на 20 жовтня.

Варто відзначити, що в минулому турніри WWFC крім України з успіхом проходили в Молдові, Франції та Люксембурзі, а в Румунії захід під егідою ліги відбудеться вперше, повідомили УНІАН у прес-слжубе WWFC.

«Не стану приховувати, що для нас дуже приємний і, разом з тим, важливий статус одного з лідерів європейських ММА. Адже це значить, що наша праця не проходить даром і приносить результат, — зазначає президент WWFC Володимир Тесля. — У той же час, ми не збираємося зупинятися на досягнутому і будемо продовжувати планомірний розвиток не тільки в Україні, але і на міжнародній арені. Наочне тому свідчення — майбутній турнір Road to WWFC в Румунії, який пройде в жовтні. Задумів і планів у нас дуже багато, і ми сподіваємося, що в майбутньому практика проведення міжнародних турнірів стане регулярною, що дозволить вивести авторитет українських ММА на принципово новий рівень».

Road to WWFC — серія турнірів під егідою World Warriors Fighting Championship, метою яких є виявлення серед молодих спортсменів перспективних бійців.