Українець Радівілов завоював срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Український гімнаст став другим в опорному стрибку.

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи в Глазго. Українець став призером у своєму коронному виді – опорному стрибку.

Перший стрибок українець виконав на 14,733 балів, а другий – на 15,000. У результаті його результат склав 14,866 бали, і це всього на 0,034 очки менше, ніж у переможця змагань – росіянина Артура Далалояна, повідомляє офіційний сайт турніру.

Для Радівілова ця медаль стала вже сьомою за кар'єру на чемпіонатах Європи і четвертою – в опорному стрибку.