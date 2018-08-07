Українка Цвілій завоювала срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

На старті чемпіонату Європи з легкої атлетики у представників України вже дві медалі.

Українська легкоатлетка Аліна Цвілій завоювала срібну нагороду на чемпіонаті Європи, посівши друге місце в змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км.

Вона пройшла дистанцію за 4 години 12 хвилин 44 секунди, що є новим рекордом України, повідомляє SportArena.

Виграла змагання Інеш Енрікеш з Португалії, яка випередила українку на 3 хвилини і 23 секунди.

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Зазначимо, що інша українка Христина Юдкіна була близька до бронзової медалі, але фінішувала 4-ю, програвши бронзовій призерці майже 5,5 хвилин, але при цьому показала свій найкращий час у кар'єрі – 4:20:46.

Ще одна українка Василина Вітощук прийшла до фінішу 5-ю і теж з найкращим часом у кар'єрі – 4:23:15.

Як повідомляв УНІАН, українець Мар'ян Закальницький став чемпіоном Європи, вигравши змагання зі спортивної ходьби на 50 км. Це перше золото України на ЧЄ зі спортивної ходьби за історію.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить з 6-го по 12 серпня в Берліні.