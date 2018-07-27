Українські стрибуни у воду двічі протягом дня потрапили в 10-ку найсильніших на домашньому ЧС

На рахунку нашої команди 5 та 7 місця в рамках сьогоднішньої програми змагань.

На юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду в Києві сьогодні було розіграно два комплекти нагород і в обох дисциплінах представники України потрапили в Топ-10.

В змаганнях у дівчат в стрибках з 10-метрової платформи Софія Лискун посіла 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лискун за всі свої стрибки в сумі набрала 379,95 бали.

Перші два місця зайняли Жуй Чжан (488,70) й Шань Лін (453,20). Бронза у Яни Сатіної з Росії (425,90).

У юніорів в стрибках з 3-метрового трампліна Данило Коновалов посів 5-е місце - 434,60 бали.

Тут також перші два місця зайняли представники Китаю - Даойі Лонг (474,90) і Зелін Яо (464,60). Канадець Седрік Фофана завоював бронзу - 439,05 бали.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить у Києві з 22 по 29 липня.