Олімпійський призер Бондаренко через травму пропустить ЧЄ з легкої атлетики

Основні цілі Богдана Бондаренка - підготовка до чемпіонату світу-2019 та Олімпійських ігор-2020.

Український стрибун у висоту, бронзовий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Богдан Бондаренко пропустить літній сезон-2018 і не виступить на чемпіонаті Європи в Берліні.

Про це спортсмен заявив на прес-конференції в Луцьку, повідомляє Xsport.

За словами Бондаренка, він готувався в цьому році вийти в сектор, проте через отриману травму коліна не встиг до кінця відновитися.

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"Ми готувалися на 2018 рік, хотіли виступати на чемпіонаті Європи. Але через травму коліна, яка почала турбувати ще в минулому році, довелося робити операцію, яка не повинна була вибити на довгий період часу. Але, в підсумку, реабілітація затягнулася.

Порадившись з лікарями та тренерами, було прийнято рішення пропустити цей сезон заради великих цілей, заради підготовки до чемпіонату світу в Досі в наступному році. Він буде проходити в нестандартні строки – в жовтні, і на ньому можна буде показати високі результати, якщо правильно підготуватися. Ну і основна мета – це Олімпійські ігри в Токіо. Мрія про золоту нагороду залишилася", - зазначив Богдан Бондаренко.

Черговий чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде з 7 по 12 серпня 2018 року в Берліні.