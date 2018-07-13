Український скелелаз Болдирев виборов золото на етапі Великого кубку світу

У фіналі український екс-чемпіон світу переміг росіянина.

Українець Данило Болдирев виборов золото етапу Великого кубку світу зі скелелазіння. Змагання проходили 11-12 липня у місті Шамоні (Франція), участь у них взяли представники 26 країн.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

У фіналі в дисципліні “швидкість” зійшлися представники України та Росії. Час українця Данила Болдирева виявився кращим - 6,08 секунди, тоді як росіянин Дмитро Тимофієв відстав майже на секунду, його результат – 6,81.

Читайте такожУкраїнська "Людина-павук" у гонитві за мрією

Данило Болдирев зазначив, що це його перше золото з 2014 року. Тоді він тріумфував на чемпіонаті світу, встановивши світовий рекорд - 5,60 секунди.

Цього разу, підкреслив Данило, було дуже складно, як завжди на змаганнях такого рівня, сітка була непростою, але чітка мотивація та впевненість у своїх силах допомогла йому опинитися на найвищій сходинці п’єдесталу і здобути золото для України.

Незважаючи на срібло Тимофієва, саме він зараз на першому місці світового рейтингу, а Болдирев посідає другу сходинку, адже в березні українець пропустив один етап КС в Москві.

Слід відзначити, що минулого тижня, 6-7 липня у швейцарському Вілларсі на ще одному етапі Кубку світу Данило здобув бронзу, теж в розділі “швидкість”.

Зараз спортсмен готується до ще одного етапу Великого Кубку світу, який пройде в Італії, та чемпіонату світу, який відбудеться в Австрії.