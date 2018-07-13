Росіянин зі скандалом відсторонений від посади президента Міжнародної федерації шахів

Чиновник порушив кодекс етики федерації.

Комісія з етики Міжнародної шахової федерації відсторонила президента організації Кірсана Ілюмжинова від займаної посади.

Члени комісії вважають, що він порушив кодекс етики федерації, повідомляє Чемпіонат з посиланням на реліз прес-служби ФІДЕ.

Ілюмжинов відсторонений на 18 місяців, на 12 з яких — умовно з випробувальним періодом 2 роки. Фактично відсторонення складе 6 місяців — з 13 липня 2018 року по 12 січня 2019 року.

Комісії розглянула скаргу віце-президента організації Георгіоса Макропулоса і постановила, що Ілюмжинов в період з березня 2017 року по квітень 2018-го неодноразово порушував правила кодексу етики організації, ставлячи особисті інтереси вище інтересів FIDE. Також він звинувачується в перевищенні повноважень.

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Комісія стверджує, що Ілюмжинов робив неправдиві заяви і відмовлявся покинути пост після закриття банківських рахунків FIDE, що завдало удару по репутації організації.

Ілюмжинов очолює ФІДЕ з 1995 року. Раніше він не увійшов в число кандидатів на нових виборах глави організації.

Міжнародна шахова федерація зареєструвала заявки колишнього віце-прем'єра РФ, голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року Аркадія Дворковича, віце-президента FIDE грека Георгіоса Макропулоса і британця Найджела Шорта.