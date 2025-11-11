За даними, рішення можуть ухвалити взимку 2026 року на початку року.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче заборонити трансгендерним спортсменкам брати участь в жіночих дисциплінах на майбутніх Олімпійських іграх, повідомляє The Times.

Видання зазначає, що остаточне рішення може бути ухвалено вже на початку 2026 року після того, як буде оприлюднено наукове обґрунтування фізичної переваги чоловіків над жінками.

Припускається, що нову політику МОК має презентувати під час сесії комітету на зимовій Олімпіаді в Італії. В документі будуть наведені наукові дослідження, які підтверджують, що навіть після гормональної терапії чоловіки зберігають значну частину сили, м'язової маси та швидкості, яку вони отримали під час пубертату.

Відео дня

Згідно з чинними правилами трансгендерні спортсмени мають право виступати в жіночих змаганнях, але остаточне рішення мають приймати міжнародні федерації.

Вказується, що МОК хоче ввести єдине правило для всіх, щоб уникнути суперечок та неоднозначностей в спортивних регламентах.

Видання зазначило, що питання участі трансгендерів в спорті вже неодноразово призводило до гарячих дискусій. Наводиться приклад, що на літній Олімпіаді в Токіо вперше виступала трансгендерна спортсменка, це була важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Габбард.

Вона змагалася в категорії до 87 кілограмів, але не виконала жодної вдалої спроби. Хоча її участь й стала історичною, але водночас й викликала дискусії щодо того, чи справедливо вона бере участь в жіночих змаганнях.

Видання зазначає, що майбутня заборона МОК може стати одним з найгучніших рішень в історії організації та суттєво вплинути на правила участі трансгендерних спортсменів у всіх міжнародних турнірах.

Олімпіада 2026: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Керсті Ковентрі заявила, що спортсменам з Росії та Білорусі можуть дозволити брати участь в Олімпіаді-2026, що відбудеться в Італії. Вказується, що МОК ще не ухвалив остаточного рішення.

Не виключається, що підхід може бути той самий, що й на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді для участі в Олімпіаді у Парижі білоруські і російські спортсмени мали відповідати суворим критеріям.

Також ми писали, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт поділився, що українські атлети отримали чіткі інструкції щодо того, як їм варто поводитися при зустрічі на турнірі з представниками РФ і Білорусі.

Гутцайт зазначив, що спортсмени готуються до змагань, але це складно через війну в країні. Він нагадав, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпіаді лише у нейтральному статусі. За його словами, їх буде небагато.

Вас також можуть зацікавити новини: