Український боєць MMA переміг двоюрідного брата російського чемпіона Нурмагомедова

Павло Кущ здобув перемогу над Абубакаром Нурмагомедовим.

Український боєць MMA напівсередньої ваги Павло Кущ (23 перемоги, 5 поразок) зумів перемогти Абубакара Нурмагомедова (14-2) з Росії.

Поєдинок пройшов у рамках турніру PFL3, який відбувся у Вашингтоні (США), повідомляє Isport.

У другому раунді бою наш спортсмен завдав удар і відправив суперника на настил октагона, після чого дотиснув його задушенням ззаду.

Зазначимо, що Абубакар Нурмагомедов є двоюрідним братом чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.