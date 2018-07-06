Український боєць MMA переміг двоюрідного брата російського чемпіона Нурмагомедова

12:38, 06 липня 2018
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Абубакар Нурмагомедов і Павло Кущ перед боєм / pflmma.com

Поєдинок пройшов у рамках турніру PFL3, який відбувся у Вашингтоні (США), повідомляє Isport.

У другому раунді бою наш спортсмен завдав удар і відправив суперника на настил октагона, після чого дотиснув його задушенням ззаду.

Зазначимо, що Абубакар Нурмагомедов є двоюрідним братом чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

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Теги: #бої без правил#Павло Кущ