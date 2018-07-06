Український боєць MMA переміг двоюрідного брата російського чемпіона Нурмагомедова
12:38, 06 липня 2018Інше
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Павло Кущ здобув перемогу над Абубакаром Нурмагомедовим.
Абубакар Нурмагомедов і Павло Кущ перед боєм / pflmma.com
Український боєць MMA напівсередньої ваги Павло Кущ (23 перемоги, 5 поразок) зумів перемогти Абубакара Нурмагомедова (14-2) з Росії.
Поєдинок пройшов у рамках турніру PFL3, який відбувся у Вашингтоні (США), повідомляє Isport.
У другому раунді бою наш спортсмен завдав удар і відправив суперника на настил октагона, після чого дотиснув його задушенням ззаду.
Зазначимо, що Абубакар Нурмагомедов є двоюрідним братом чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.
STUNNING result! Pavlo Kusch defeats Abubakar Nurmagomedov by Submission in Round 2 earning 5 points.#PFL3#MMA#PFLmma#WhatDoYouFightForpic.twitter.com/gxTPyB3tEC— #PFLmma (@ProFightLeague) July 6, 2018
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