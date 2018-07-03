Завершується кругосвітня подорож за маршрутом Всесвітньої естафети Олімпійського вогню

Упродовж восьми років пан Микола Подрезан з Олімпійським смолоскипом у руках мандрував маршрутом Всесвітньої естафети Олімпійського вогню 2004-го року.

5 липня у Києві Микола Подрезан за підтримки Національного олімпійського комітету подолає заключний етап авторського масштабного соціального проекту «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка», що був розпочатий у вересні 2011 року.

А це - 34 міста, розташованих у 26-ми країнах світу. Декілька місяців тому він повернувся з двох останніх закордонних етапів — Мельбурна та Сіднея, повідомляє НОК України.

Напередодні завершального етапу, який Микола Подрезан подолає у центрі Києва та закінчить на Майдані Незалежності, автор і виконавець проекту провів прес-конференцію, де подякував за підтримку президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці.

“Велика подяка Сергію Бубці, який, дізнавшись про мій проект, запросив до Олімпійського дому, запитав, чим може допомогти та запропонував свою підтримку”, - сказав пан Подрезан.

Також автор проекту розповів, як завдяки очільнику НОК України, який є членом Виконкому МОК, познайомився з президентом Міжнародного Олімпійського Комітету Томасом Бахом та мав з ним зустріч у штаб-квартирі у Лозанні. Тоді пан Бах з великою зацікавленістю ознайомився з деталями проекту і високо оцінив його мету і результати. Головний олімпієць світу побажав успіхів у подальшій реалізації задумів і запросив Миколу Подрезана до Олімпії на церемонію запалення Олімпійського вогню Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.

Проект має соціальне спрямування - адаптувати об'єкти культури та спорту, архітектурні та історичні пам'ятки для людей з інвалідністю. А також несе в собі просвітницьку місію, адже на кожному етапі маршруту Микола Подрезан активно популяризував олімпійські цінності та ідеї.

У кожному місті та країні пан Микола зустрічався з молоддю, школярами та студентами, з якими ділився інформацією про Україну, її спортивні здобутки та олімпійські досягнення, розповсюджуючи олімпійську літературу та сувенірну атрибутику надану Національним олімпійським комітетом, таким чином популяризуючи Україну й сприяючи вихованню у молоді зацікавленості до спорту та олімпізму.

Унікальний маршрут «Планета Земля. Погляд з інвалідного візка» буде зафіксований у Національному Реєстрі Рекордів України.