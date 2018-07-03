Міністр спорту Жданов: російська спортивна мафія отримала черговий удар

Ігор Жданов прокоментував перемогу у Спортивному суді в Лозанні українського шашкіста Юрія Анікєєва над проросійською Міжнародною федерацією шашок.

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов прокоментував ануляцію дискваліфікації українського шашкіста Юрія Анікєєва.

"Російська спортивна мафія отримала черговий удар. Цього разу від принципової української позиції нашого шашкіста Юрія Анікєєва, Федерації шашок України, Міністерства молоді та спорту.

Вітаю Анікєєва з перемогою в суді над проросійською міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої знаходиться в Санкт-Петербурзі.

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Ми чим могли допомагали Юрію боротися з російським спортивним тероризмом, піднімали це питання в ЗМІ, боролися за його право участі в чемпіонаті Європи в Грузії, допомогли знайти фахового спортивного юриста, оголошували та брали участь у громадському зборі коштів на судовий позов.

Суд, як на мене, фактично, визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань - за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини, як такого, навіть російська спортивна мафія - безсила, якщо розмовляти з нею мовою сили юридичних аргументів".

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українця Юрія Анікєєва вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.

Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS. Вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.