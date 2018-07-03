Міністр спорту Жданов: російська спортивна мафія отримала черговий удар

15:41, 03 липня 2018
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Юрій Анікєєв / facebook/yuriy.anikeev

"Російська спортивна мафія отримала черговий удар. Цього разу від принципової української позиції нашого шашкіста Юрія Анікєєва, Федерації шашок України, Міністерства молоді та спорту.

Вітаю Анікєєва з перемогою в суді над проросійською міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої знаходиться в Санкт-Петербурзі.

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Ми чим могли допомагали Юрію боротися з російським спортивним тероризмом, піднімали це питання в ЗМІ, боролися за його право участі в чемпіонаті Європи в Грузії, допомогли знайти фахового спортивного юриста, оголошували та брали участь у громадському зборі коштів на судовий позов.

Суд, як на мене, фактично, визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань - за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини, як такого, навіть російська спортивна мафія - безсила, якщо розмовляти з нею мовою сили юридичних аргументів".

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українця Юрія Анікєєва вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.

Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS. Вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.

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Теги: #Юрій Анікеєв#Ігор Жданов