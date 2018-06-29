Запоріжжя вперше прийматиме матчі Ліги чемпіонів з гандболу - відомі суперники Мотора

У Відні відбулося жеребкування гандбольної Ліги чемпіонів.

Запорізький «Мотор» дізнався своїх суперників по груповій стадії Ліги чемпіонів з гандболу. «Мотор» вперше був включений в одну з елітних груп Ліги чемпіонів.

Найкраща гандбольна команда України зіграє у групі В разом з клубами «ПСЖ» (Франція), «Пік Сегед» (Угорщина), «Фленсбург» (Німеччина), «Скьєрн» (Данія), «Загреб» (Хорватія), «Цельє» (Словенія), «Нант» (Франція).

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Переможці елітних груп А і В (у кожній - по 8 команд) напряму вийдуть до 1/4 фіналу. Команди, які посядуть місця з 2-го по 6-е, почнуть виступи в плей-офф з 1/8 фіналу.

Групова стадія гандбольної Ліги чемпіонів сезону 2018/19 триватиме з 12 вересня 2018 року по 3 березня 2019 року.

Нагадаємо, «Мотор» вперше був включений в одну з елітних груп Ліги чемпіонів. Команда на цьому етапі проведе 14 матчів. Домашні поєдинки «Мотор» гратиме на запорізькій арені «Юність», яка була повністю реконструйована та оснащена новітнім обладнанням.

«Мотор» зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів в шостий раз поспіль, але вперше команда прийматиме суперників у рідному місті. Раніше запорожці проводили домашні матчі в Харкові, Києві та Броварах.