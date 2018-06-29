Світоліна в елегантній сукні з'явилася на вечірці гравців напередодні Вімблдону (фото)

Українська тенісиста відвідала вечірній прийом, організований WTA.

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна побувала на вечірці гравців перед початком знаменитого тенісного турніру серії Grand Slam – Wimbledon, який пройде з 2-го по 15 липня в передмісті Лондона.

Як і інші зірки WTA, наша тенісистка позувала для фотографів на червоній доріжці.

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Нагадаємо, що українка стартує відразу в основній сітці змагань під п'ятим номером посіву.

Перед Вімблдоном українська тенісистка заявила, що буде відчувати себе на цьому турнірі «як вдома». Не так давно Світоліна переїхала в Лондон, де, на її думку, створені ідеальні умови для тренувань.

"Цього літа я вперше зіграю на Вімблдоні з тих пір, як переїхала в Лондон, і думаю, мені це допоможе. Мені подобається вімблдонська атмосфера, його традиції. Грати в Лондоні - це окрема історія", - зазначила українка Світоліна.

Вімблдонський турнір пройде з 2-го по 15 липня в Лондоні. Еліна Світоліна стартує з основній сітці турніру.

Відзначимо, що жоден з українських гравців не зміг подолати кваліфікацію Вімблдону.