Надаль знову обійшов Федерера в боротьбі за титул першої ракетки світу

Українець Сергій Стаховський прогресував у рейтингу відразу на 31 місце.

В оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) іспанець Рафаель Надаль обійшов швейцарця Роджера Федерера і знову став першою ракеткою світу.

Вчора в Галлі (Німеччина) Роджер Федерер не зміг виграти 99-й титул ATP у кар'єрі, програвши хорвату Борні Чоричу– 6:7, 6:3, 2:6. Це завадило швейцарцю утриматися на вершині рейтингу.

Читайте такожУкраїнський тенісист Стаховський отримав перепустку до основної сітки ВімблдонуЗазначимо, що кращий з українців, Олександр Долгополов, піднявся на 63-є місце в реєстрі. Тріумф іншого представника України Сергія Стаховського на турнірі в британському Ілклі дозволив йому здійснити прогрес відразу на 31 сходинку вгору в класифікації. Таким чином, Стаховський наблизився до топ-100.

Рейтинг ATP

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8770 очок

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8720

3 (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5755

4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марін Чіліч (Хорватія) – 5060

6 (5). Григор Дімітров (Болгарія) – 4780

7 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3835

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3635

9 (9). Давід Гоффен (Бельгія) – 3110

10 (10). Джон Існер (США) – 3070

...63 (64). Олександр Долгополов (Україна) – 885

...109 (140). Сергій Стаховський (Україна) – 513

...297 (287). Ілля Марченко (Україна) – 177