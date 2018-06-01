Світоліна програла у третьому раунді "Ролан Гаррос" і вибула з боротьби

Українка сенсаційно поступилася румунці Бузарнеску.

У Парижі на кортах "Ролан Гаррос" завершився матч 3-го кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна поступилася Михаелі Бузарнеску з Румунії.

Гра завершилася з рахунком 3:6, 5:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин.

За цей час українка виконала 2 ейси проти 4 - у суперниці, зробила 1 подвійну помилку - проти 3 у румунки.

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Всього Бузарнеску виграла 79 розіграшів м'ячів проти 69 - у Світоліної.

Таким чином, у турнірній сітці "Ролан Гаррос" залишилася одна представниця України. Леся Цуренко свій матч 3-го кола проведе в суботу, 2 червня.