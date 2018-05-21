Надаль побив досягнення легендарного Макінроя і знову став першою ракеткою світу

У неділю Рафаель Надаль підтвердив титул чемпіона на престижному турнірі в Римі.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв турнір у Римі, перемігши у фіналі торішнього тріумфатора Александра Звєрєва.

Надаль увосьме переміг у Римі, завоювавши свій 78-й титул у кар'єрі. Таким чином, іспанець побив досягнення легендарного американця Джона Макінроя, у якого було 77 трофеїв і став четвертим у світі за кількістю титулів.

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На першому місці знаходиться американець Джиммі Коннорс (109), на другому - Роджер Федерер (97), а замикає трійку чех Іван Лендл (97).

Відзначимо, що перемога в Римі також дозволила Надалю повернутися на першу сходинку світового рейтингу, знову випередивши швейцарця Роджера Федерера.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна, перемігши в Римі, встановила національний рекорд.