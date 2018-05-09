Збірна України здобула перше місце у загальному заліку Всесвітньої Гімназіади у Марокко (фото)

Українські школяри, які брали участь у змаганнях вперше за 10 років, здобули 112 медалей, серед них 39 золотих!

Збірна України вперше в історії перемогла на Всесвітній літній Гімназіаді, яка сьогодні завершилася у Марокко. Про це повідомляє УНІАН.

Змагання XVII Всесвітньої літньої Гімназіади проходили у марокканському Марракеші з 2-го по 9 травня під егідою Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF).

Після 10-річної перерви Україна повернулася до участі у цих мультикомплексних змаганнях. Цього року нагороди розігрувалися у 18 видах спорту, 6 з яких уперше включені до програми ігор – бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфінг і тхеквондо.

Українська команда в загальному заліку здобула абсолютну першість - вітчизняні спортсмени завоювали 112 нагород, серед них - 39 золотих, 39 срібних та 34 бронзових медалей.

У Марокко нашу країну представляли 122 школяра-спортсмена віком від 14-ти до 17 років. Вони представляли 22 області України.

Юні українці боролися у 17 видах спорту. Зокрема, це стрільба з луку, легка атлетика, бокс, шахи, велоспорт, фехтування, художня гімнастика, спортивна гімнастика, спортивна аеробіка, дзюдо, карате, петанк, плавання, тхеквондо, теніс, вільна боротьба, греко-римська боротьба. У складі української команди були переможці й переможниці чемпіонатів світу та Європи, чемпіони України, а також переможці І Гімназіади України.

Як повідомлили УНІАН у прес-службі Комітету з фізичного фиховання та спорту МОН України, найбільш "медальні" з точки зору кількості нагород види для збірної України - це бокс (8 золотих, 5 срібних, 7 бронзових), художня гімнастика (5 золотих, 6 срібних), спортивна гімнастика (5 золотих, 3 срібних, 3 бронзових), вільна боротьба (5, 3, 0), фехтування (3, 3, 2), легка атлетика (3, 3, 2), тхеквондо (2, 7, 7), греко-римська боротьба (2, 2, 4), шахи (2, 0, 0), стрільба з лука (1, 2, 3), дзюдо (1, 1, 2), карате (1, 1, 0).

Одне золото Україна здобула у велосипедному спорті, нагороди маємо також у плаванні (0, 4, 2) і спортивній аеробіці (0, 0, 1).

Окреме досягнення має учень 253-ї середньої школи міста Києва Владислав Єрко - 17-річний атлет здобув кубок найкращого спортсмена у змаганнях тхеквондо на Гімназіаді в абсолютній категорії.

"На шляху до перемоги я провів три бої - у першому переграв представника країни-господаря - Марокко, у другому поєдинку здолав спортсмена з Тайбея. У фіналі зустрівся з суперником з Китая і переміг його достроково з рахунком 26:6. Тхеквондо займаюся вже 11 років. За цей час було дуже багато перемог і поразок. Перемога у Марокко, звичайно, додасть мені наснаги для подальших кроків уперед. Вдячний усім тренерам, які готували мене, та усій українській збірній", - сказав Владислав Єрко у розмові з журналістами.

У Всесвітній літній Гімназіаді 2018 року брали участь близько 4000 спортсменів з 58 країн. Перше місце української команди стало для багатьох неочікуваним, але від того ще більш приємним результатом.

"112 медалей і перше місце у загальному заліку, особливо після 10-річної перерви - це серйозна заявка для розвитку освітнього, шкільного спорту в нашій державі. Це і надзвичайна мотивація для усіх хлопців і дівчат займатися спортом. А для тих, хто повернувся з нагородами, це, сподіваюся, стане трампліном для подальших перемог на Юнацьких Олімпійських іграх, Універсіадах і у спорті вищих досягнень", - відзначив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Всесвітня літня Гімназіада вперше була проведена в 1974 році в Німеччині. Спочатку змагання проводилися один раз на два роки, потім – один раз у чотири роки. У 2016 році за рішенням ISF, Гімназіаді повернули дворічний цикл. На африканському континенті Гімназіада проводилася вперше.