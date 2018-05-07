18-річна українка зробила значний стрибок у рейтингу WTA, увійшовши до топ-200
Жіноча тенісна асоціація оновила щотижневий рейтинг найкращих тенісисток світу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла четверту сходинку в рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.
Леся Цуренко (39-е місце) опустилася на одну позицію, Катерина Козлова (66) піднялася на чотири позиції. Катерина Бондаренко (80) втратила 3 рядки, Марта Костюк (133) піднялася на один і відновила свій рекорд, також на одну позицію піднялася Ангеліна Калініна (136). Даяна Ястремська (180) опустилася на 3 рядки.
18-річна Катаріна Завацька, завдяки участі в 1/4 фіналу турніру WTA в Рабаті, піднялася на 63 позиції і вперше в кар'єрі увійшла до топ-200 тенісисток світу.
У десятці найсильніших жодних змін не відбулося.
Рейтинг WTA
1 (1) Симона Халеп (Румунія) - 8055 очок
2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) - 6790
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6065
4 (4) Еліна Світоліна (УКРАЇНА) - 5450
5 (5) Олена Остапенко (Латвія) - 5273
39 (38) Леся Цуренко (УКРАЇНА) - 1260
66 (70) Катерина Козлова (УКРАЇНА) - 894
80 (77) Катерина Бондаренко (УКРАЇНА) - 775
133 (134) Марта Костюк (УКРАЇНА) - 462
136 (137) Ангеліна Калініна (УКРАЇНА) - 455
180 (177) Даяна Ястремська (УКРАЇНА) - 324
197 (260) Катаріна Завацька (УКРАЇНА) - 290