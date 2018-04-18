Міністерство спорту скасувало заборону на участь у турнірах в Росії

Новий указ, датований 11 квітня, скасовує дію попереднього документа від 14 березня.

Міністерство молоді та спорту України скасувало свою ж заборону на участь спортсменів у змаганнях на території Росії.

Відповідний документ опублікувала сьогодні своєму сайті Асоціація спортивної боротьби України.

Згідно з документом від 11 квітня, Міністерство спорту вже не забороняє, а просто не рекомендує їздити на змагання до Росії, а також відмовляється від фінансування відвідування таких змагань.

Попередній указ про заборону від 14 березня новим документом визнається таким, що втратив чинність.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що Асоціація спортивної боротьби України всупереч забороні відправила спортсменів на чемпіонат Європи в російський Каспійськ.