Українці оформили переможний дубль на чемпіонаті ABAF з легкоатлетичної спортивної ходьби

Чемпіоном ABAF зі спортивної ходьби на 20 км. став Дмитро Собчук

Українці Дмитро Собчук і Олексій Казанін виграли золоту й срібну медалі на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) зі спортивної ходьби.

Турнір відбувся 14 квітня в місті Зренянин (Сербія), повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Чемпіоном ABAF зі спортивної ходьби на 20 км. став Дмитро Собчук з результатом 1 година 26 хвилин 27 секунд), а срібну медаль виграв Олексій Казанін (1:26.56 год). Трійку призерів замкнув Серкан Доган з Туреччини (1:27.05 год).

Ще один українець, Олег Свистун, показав час 1:29.05 год і перетнув фінішну лінію четвертим. Проте оскільки у командний залік йшло лише по два результати від збірної у кожній дисципліні, навпроти прізвища Свистуна (хоча Україна й не брала участі у командних змаганнях) у підсумковому протоколі місце не вказано.

Українці взяли участь у чемпіонаті ABAF зі спортивної ходьби вперше в історії. Нагадаємо, що до асоціації наша країна вступила у лютому 2018 року.