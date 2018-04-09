23-річний велогонщик помер після падіння в гонці "Париж - Рубе"

Лікарі не змогли врятувати Міхаеля Голартса, що пережив зупинку серця під час гонки.

Бельгійський велогонщик команди Veranda's Willems-Crelan-Charles Міхаель Голартс помер після падіння на одноденці «Париж – Рубе». Про це повідомила прес-служба команди.

На 150-му кілометрі гонки в секторі з бруківкою у 23-річного спортсмена сталася зупинка серця, після чого бельгійця доставили в госпіталь в місті Лілль.

Медикам не вдалося врятувати життя Голартса – він помер через кілька годин.

Поточний сезон був четвертим для велосипедиста у складі Veranda's Willems-Crelan-Charles. Разом зі словами співчуття й підтримки рідним і близьким спортсмена представники команди додають, що найближчим часом вони утримаються від будь-яких коментарів.

Переможцем гонки «Париж – Рубе» став словак Петер Саган.