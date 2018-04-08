Українські дзюдоїсти завоювали призові місця на Гран-прі у Туреччині та Кубку Європи

Українка Анастасія Турчин здобула срібло на Гран-прі в Анталії, у Галини Тарасової - бронза.

Українські представники дзюдо цими вихідними здобули нагороди престижних турнірів Старого світу.

На змаганнях Гран-прі в турецькій Анталії українка Анастасія Турчин у категорії до 78 кг завоювала срібло, а її співвітчизниця Галина Тарасова (понад 78 кг) стала третьою. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Щодо Турчин, то уже третій фінал турнірів серії Гран-прі 2018 року волинська спортсменка закінчує зі "срібним" результатом. Підсумок поєдинку за головний приз у Туреччині, мабуть, найприкріший з усіх. Адже Анастасія пропустила прийом "вазарі" на останній секунді. І перемогу святкувала її суперниця Лоріана Кука, що представляє Косово. На шляху до фіналу українка взяла гору над Омрі Кенйон із Ізраїлю й Олександрою Гімалетдіновою з Росії.

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Інша українка, яка брала участь у цьому турнірі, теж повертається додому з медаллю. У категорії понад 78 кілограмів Галина Тарасова із Запоріжжя взяла другу "бронзу" Гран-прі нинішнього сезону. Нагадаємо, що нагороду такої ж якості вона виборола у січні в Тунісі. Цікаво, що знову українка у суперечці за медаль взяла гору над представницею Росії: цього разу - над Юлією Ляніченко.

У Туреччині змагалися ще двоє українців - Бекірбек Моргоєв (до 60 кг) і Богдан Ядов (до 66 кг), які виступали у п'ятницю. Але кияни не змогли пробитися до призів.

Тим часом на Кубку Європи у Дубровнику (Хорватія) українські дзюдоїсти здобули три бронзи.

У суботу спортсмен з Полтавщини Каро Марандян став призером у вазі до 66 кг, перемігши вже на старті сутички за бронзову медаль албанця Індріта Кулхажа.

У неділю медальний почин підтримали Артем Харченко (до 81 кг) і Федір Панько (понад 100 кг).

У категорії до 81 кілограма старт взяли четверо українців - Артем Харченко, Грачик Авагян, Данило Довбиш і Олександр Кошляк, але тільки Артему вдалося здобути медаль. У двобої за "бронзу" представник Харківщини переміг француза Квентіна Жубера, провівши "іппон" безпосередньо перед фінальною сиреною. Це - третя медаль Артема високого міжнародного рівня. Нагадаємо, що він був третім на Всесвітній Універсіаді-2013, а також - на юніорському Кубку Європи-2009.

Ще одну "бронзу" в другий змагальний день нашій команді приніс Федір Панько. У вазі понад 100 кілограмів у поєдинку за "бронзу" дніпровець достроково виграв у Йована Пековича із Чорногорії.

За крок до медалі зупинився киянин Олександр Крук у категорії до 90 кг, який поступився у "бронзовій" сутичці Аату Лааманену з Фінляндії. Ще один наш представник у цій вазі Ігор Книш зі Львівщини вибув уже на старті турніру.