Українка Харлан про заборону участі на турнірах в Росії: вже не вдасться виграти серію Гран-прі, хоча дуже хотілося

14:43, 04 квітня 2018
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Ольга Харлан / xsport.ua

"Ми стільки років їздили на «Московську шаблю» – це традиційний турнір, на якому я стільки разів перемагала, і в цьому році у мене була можливість виграти Гран-прі. Але тепер у мене такої можливості немає. Я вважаю, що нам, навпаки, треба туди їздити і доводити, що ми кращі, як я робила в минулі роки. Але було прийнято рішення, до якого ми повинні прислухатися", - зазначила Ольга Харлан в інтерв'ю Xsport.

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Нагадаємо, в минулі вихідні Харлан тріумфально виступила на змаганнях Гран-прі в Сеулі, посівши перше місце.

"Звичайно, я рада, хоча аналіз боїв ще не проводила. Є і позитивні, і негативні емоції, оскільки я робила багато помилок. Завжди приємно перемагати. Мені дуже хотілося перемогти саме на цьому турнірі, адже це один з етапів серії Гран-прі. У двох я вже перемогла, а на третій ми, на жаль, не поїдемо, тому що він буде проводитися в Москві. Тому не вдасться мені спробувати виграти цілу серію, хоча дуже хотілося".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство спорту України просило українських спортсменів утриматися від виступів на змаганнях, що проводяться на території Росії.

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Теги: #Ольга Харлан#українці на турнірах в РФ